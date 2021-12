Reportage international

Inde: la musique traditionnelle soufie rassemble toutes les confessions au mausolée de Nizamuddin

Audio 02:50 Audio 02:50

Des chanteurs de qawwalî en Inde (photo d'illustration). © WikimediaCommons/Flickr/Nagarjun Kandukuru/CC BY 2.0

Par : Sébastien Farcis Suivre 2 mn

La politique du parti nationaliste hindou tend à diviser de plus en plus les hindous et musulmans, et à effacer le riche héritage musulman de ce pays. Mais un lieu demeure le symbole du mélange des différentes religions et cultures qui se sont croisées dans le sous-continent : le mausolée musulman de Nizamuddin, dans le sud de New Delhi, rassemble tous les soirs les Indiens de toutes les confessions, pour écouter la musique traditionnelle soufie, appelée qawwalî. Découverte de l’un des derniers lieux du syncrétisme indien.