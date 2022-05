Chine: camping sauvage et pique-niques malgré les restrictions sanitaires à Pékin

Audio 02:28 Audio 02:28

Des résidents font une baignade dans un lac du parc Shichahai à Pékin, le 20 mai 2022. Les habitants profitent au maximum des petits espaces disponibles alors que les contrôles anti-covid sont toujours en vigueur. AFP - JADE GAO

Les grosses chaleurs sont de retour à Pékin. Et pour se mettre au frais, les habitants se ruent dans les parcs encore ouverts, contournent les restrictions et organisent pique-niques et camping sauvage en famille ou entre amis. Ils craignent un confinement plus strict comme celui de Shanghai ou de Wuhan, la capitale fait face actuellement à une augmentation de cas de Covid-19.