Reportage international

Sri Lanka: la pénurie de carburant plonge la population dans la pauvreté

Des Sri-Lankais patientent pour acheter un peu d'essence dans une station-service, le 17 juillet 2022 à Colombo. © AP/Rafiq Maqbool

Par : Sébastien Farcis

Au Sri Lanka, le président a démissionné, ouvrant la voie à une transition politique pacifique. Après une semaine de manifestations et la capture de nombreux sièges du pouvoir, la crise politique est donc redescendue d’un cran. Mais la crise sociale et économique, elle, est toujours aussi grave. L’un des symptômes est la pénurie de pétrole, devenue tellement grave qu’il faut faire des jours de queue pour espérer en avoir. Et cela fait tomber une grande partie de la population dans la pauvreté.