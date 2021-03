Si loin si proche

Cet écrivain, éditeur et voyageur français étudie et arpente depuis deux décennies les plis et les replis de la Mongolie, une mer de terres dont il a fait sa terre mère.

Longtemps interdite, la Mongolie a toujours fasciné les voyageurs les plus impénitents, intrépides mais aussi patients. Marc Alaux, éditeur et voyageur français passionné par le pays, est de cette trempe-là. Depuis 20 ans, il nourrit une passion savante pour ces contrées immenses, souvent perçues comme virginales et préservées du monde moderne. Or depuis les années 90 et la chute du bloc soviétique, la jeune nation mongole connaît des bouleversements profonds, tout en maintenant des traditions pastorales millénaires.

Grande comme trois fois la France et peuplée de seulement trois millions d’habitants, la Mongolie s’étire longuement de la Russie à la Chine, telle une étoffe de prairies pures et immenses, de montagnes sacrées ou de déserts froids, traversée d’hommes aux cœurs tendres et nobles, nomades avant tout. Après avoir sillonné le pays sur plus de 7 000 kilomètres, Marc Alaux a décidé de se poser un hiver durant, au sein d’une famille d’éleveurs nomades bayad, à l’ouest du pays. Un séjour dont il fait le récit dans son dernier ouvrage «Ivre de Steppes». Initié au métier de berger, il va goûter à la fraternité sous la yourte, aux tâches pastorales et au temps partagé, parfois par moins 40 degrés. À ses côtés, la Mongolie dévoile alors ses nuances et sa grandeur non pas seulement de paysages, mais d’âme.

Quelques livres de l’auteur :

- «Ivre de steppes», Marc Alaux. Éditions Transboréal

- «Sous les yourtes de Mongolie», Marc Alaux. Éditions Transboréal

- «La vertu des steppes», Marc Alaux, Éditions Transboréal

- Proverbes et dictons de Mongolie», Marc Alaux et Charlotte Marchina. Éditions Géorama

- «Mongolie. Entre l’ours et le dragon» Marc Alaux. Éditions Nevitaca. À paraître en mai 2021.

À écouter, lire et voir :

- «Une anthologie du Köömi mongol». Routes Nomades et Buda records. Un double CD de chants diphoniques et autres pépites collectées et assemblées par l’ethnomusicologue français Johanni Curtet

- Le groupe de métal mongol The Hu, connu dans le monde entier

- Les films de Byambasuren Davaa «Le chien jaune de Mongolie» ou «L’histoire du chameau qui pleure»

- L’œuvre du grand auteur mongol Galsan Tschinag, parue notamment en France aux Éditions Métailié.

- «Nomad’s land. Éleveurs, animaux et paysage chez les peuples mongols», de Charlotte Marchina, aux Éditions Zones Sensibles. Par une anthropologue spécialiste passionnée, après 23 mois d'enquête passés auprès d'éleveurs de Sibérie et de Mongolie.

