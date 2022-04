Tour du monde des correspondants

Tour d'horizon de la reprise de l'activité touristique de part le monde avec nos correspondants : Carol Isoux à Bangkok, Gwendolina Duval à Mexico, Elise Gazengel à Barcelone et Amira Souilem à Tunis.

Lentement mais sûrement, les touristes reviennent en Thaïlande, un pays qui recevait jusqu’à 40 millions de touristes par an avant la pandémie. Le gouvernement relâche progressivement les mesures anti Covid. Dès le 1er mai, il n’y a aura plus aucune quarantaine obligatoire à l’entrée du pays, ni de test. Les voyageurs devront néanmoins attester de leur statut vaccinal et d’une assurance santé, avant d’obtenir le Thaï pass, document indispensable pour rentrer dans le pays.

Au Mexique, même si l’activité touristique ne s’est jamais complètement arrêtée, le secteur se porte plutôt très bien. Et alors que les vacances de la Semaine sainte viennent de se terminer, de nombreux Mexicains sont partis faire du tourisme dans le pays… Si bien que dans la capitale Mexico ou sur les plages des Caraïbes et du Pacifique, les professionnels ont retrouvé une fréquentation qui atteint les mêmes niveaux qu’avant la pandémie.

En Espagne, pour le meilleur et pour le pire : ils sont là, ils sont partout, sur la Rambla de Barcelone ou à la plage. Les touristes sont enfin de retour ! Cette semaine de Pâques l'a prouvé et a redonné le sourire aux professionnels du tourisme : les hôtels et appartements de la capitale de la Catalogne étaient remplis à 90%, comme sur le reste des zones touristiques du pays des chiffres similaires à ceux d'avant la pandémie, enfin ! Et ce, malgré les prix en augmentation notamment sur les logements : 30% de plus en moyenne à cause de l'inflation.

En Tunisie, le secteur touristique représente 13% du PIB. Alors qu’une crise majeure touche, le pays - en pleines tractations avec le FMI pour de nouveaux prêts – la Tunisie mise sur la saison touristique à venir pour limiter les dégâts. Les conditions sanitaires d’entrée dans le pays ont été assouplies et un premier navire de croisière a même pu accoster à Tunis il y a un mois. Une première depuis 2019. En progression de 40% au premier trimestre, les recettes touristiques peinent encore à retrouver leur niveau d’avant la pandémie.

