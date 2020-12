Vivre ailleurs

Comment vit-on Noël et le nouvel an au Vietnam?

Audio 05:32 Audio 05:32

Capture d'écran du site Alliance Anti Trafic. © http://allianceantitrafic.org/

Par : Corinne Mandjou 7 mn

Le Vietnam a enregistré à ce jour très peu de dégâts liés à la pandémie. Les spécialistes de la mobilité internationale le désigne comme le paradis des expatriés. En cette période, bien que respectant le calendrier lunaire, les Vietnamiens fêtent Noël et la Saint-Sylvestre à leur manière, en attendant le nouvel an lunaire qui sera célébré le 6 février 2021. Explications de Georges Blanchard, expatrié au Vietnam depuis 28 ans, fondateur de l'ONG Alliance Anti Trafic et lauréat 2020 des Trophées des Français de l'étranger, catégorie « Social et Humanitaire ».