Épidémie de Covid-19 en Inde: «Les chiffres grimpent, la courbe ne cesse de monter»

Une femme se faisant tester pour le coronavirus, à New Delhi, en Inde, le 19 juin 2020. XAVIER GALIANA / AFP

Par : Amélie Tulet

La pandémie de coronavirus est en pleine recrudescence en Inde. Plus d'un million de cas de Covid-19 ont été détectés et de nouveaux reconfinements ont été décidés. Pour en parler, Balveer Arora, professeur de sciences politiques et ancien recteur de l'université Nehru de Delhi est l’invité de RFI.