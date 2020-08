Invité de la mi-journée

TikTok, WeChat: «Il y a de quoi voir la fin de la toute-puissance américaine en matière de réseaux sociaux»

L'application chinoise TikTok compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Lionel BONAVENTURE / AFP

Par : Amélie Tulet

Le succès phénoménal de TikTok, plébiscitée par les plus jeunes et qui compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, fait grincer les dents de Donald Trump. Le président américain vient de signer un décret interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les groupes chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, et Tencent, qui possède l'application de messagerie WeChat, dont les activités pourraient intéresser les géants américains de la technologie, à commencer par Microsoft. Le décryptage de Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste en guerre informationnelle et des réseaux sociaux.