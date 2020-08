Invité de la mi-journée

Hong Kong: un magnat de la presse et une militante prodémocratie arrêtés

RFI

Par : Florent Guignard

Le magnat hongkongais de la presse Jimmy Lai et une autre figure de proue du mouvement pour la démocratie, Agnes Chow, ont été arrêtés lundi au nom de la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Le richissime septuagénaire a été interpellé pour des soupçons de collusion avec des forces étrangères, une des infractions visées par cette nouvelle législation sécuritaire entrée en vigueur fin juin, et de fraudes. Le tabloïd hongkongais Apple Daily a répondu avec défiance à l'arrestation de son propriétaire, promettant de poursuivre le combat en affichant en Une mardi une photo de Jimmy Lai menotté. Le cours de l’action du groupe de presse hongkongais Next Digital a ainsi été multiplié par neuf depuis l’opération de la police contre le média. Le décryptage de Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS/Sciences-Po-Ceri, spécialiste de la politique chinoise.