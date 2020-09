Invité international

75e AG de l'ONU: «Depuis la COP21, on est dans une période d'affaiblissement du multilatéralisme»

Audio 06:59 Audio 06:59

RFI

Par : Florence Thomazeau 8 mn

Trump, Erdogan, Xi, Poutine, Rohani, Macron... En pleine crise mondiale due à la pandémie de Covid-19, leurs voix attendues ce mardi au premier jour de l'Assemblée générale de l'ONU ne résonnera pas dans le vaste complexe des Nations unies à New York. Face à la crise et à des pays plus enclins aux décisions unilatérales qu'à favoriser le multilatéralisme, l'ONU a « manqué le rendez-vous » et son Assemblée générale, cette année, en est l'illustration. L'analyse de Nicolas Normand, ministre plénipotentiaire honoraire, ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo et au Sénégal, et auteur du livre Le grand livre de l’Afrique, éditions Eyrolles.