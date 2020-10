Vivre ailleurs

Portrait du lauréat «Entrepreneur» des 8e Trophées des Français de l'étranger

Capture d'écran du site les vergers du Mékong. https://vergersmekong.com/about-us/our-history

Par : Corinne Mandjou 7 mn

Les 8e Trophées des Français de l'étranger viennent d'être remis à Paris à sept expatriés aux parcours exceptionnels. Lauréat du Trophée de la catégorie « Entrepreneur », Jean-Luc Voisin, âgé de 67 ans, est expatrié au Vietnam depuis plus de 20 ans. Parti il y a trente ans de sa Savoie natale, il a sillonné différents pays « difficiles » pour le compte de l'industrie agroalimentaire. En 2000, il pose ses valises au bord du fleuve Mékong au sud du Vietnam et créé une entreprise de transformation de fruits et de café. Cette PME qu'il dirige et qui est dénommée « Les Vergers du Mékong » a un « business model » très particulier, puisqu'elle travaille quasi exclusivement avec des petits producteurs vietnamiens.