Si loin si proche

Avec l'écrivain voyageur français Cédric Gras, on part du Caucase à l'Asie centrale, sur les traces des «Alpinistes de Staline».

Infatigable arpenteur des mondes russes, Cédric Gras a toujours mêlé dans ses écrits, récits de voyage et exploration érudite de l'Eurasie, cherchant à partager ce que ses confins, souvent méconnus voire impensés en Europe, ont à nous dire. Pour son dernier livre «Alpinistes de Staline», ce géographe de formation parlant couramment le russe, est allé plus loin, se livrant à une vaste enquête historique mais aussi géographique, des archives du NKVD, l'ancêtre du KGB jusqu'aux montagnes «célestes» du Pamir, en Asie centrale.

En le suivant, on découvre alors le destin ahurissant de Vitali et Evgéni Abalakov, deux frères qui ont tutoyé les sommets et traversé le siècle rouge, ses gloires comme ses drames. Orphelins sibériens devenus héros de l'alpinisme soviétique, les frères Abalakov ont mené dans les années 30, pour le compte du régime, des expéditions insensées à plus de 7 000 mètres, pour connaître ensuite la disgrâce, les purges staliniennes et repartir, même amputés, de nouveau en ascension... Après quoi leur histoire s'est effacée, comme engourdie dans la neige et le temps, même si leur nom, Abalakov, est resté et désigne aujourd'hui une technique de relais sur glace connue des alpinistes du monde entier.

Entre faucille et piolet, du pic Staline au pic Lénine, l'alpinisme comme la montagne, cette «école du courage pour les masses», n'échapperont pas à cette époque aussi folle que soviétique... Pas plus que les frères Abalakov qui auront peut-être su faire de la montagne, une fois en altitude, le sanctuaire de leur fugace liberté.

À lire :

- «Alpinistes de Staline», de Cédric Gras. Éditions Stock

- «La mer des Cosmonautes», de Cédric Gras. Éditions Paulsen

- «Anthracite», de Cédric Gras. Éditions Stock.

À voir :

- «Vers les monts célestes», un documentaire d'Aurélie Miquel avec Cédric Gras. Hello Émotion Production.

