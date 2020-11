Recep Tayyip Erdogan, vainqueur dans le Haut-Karabakh

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, à Ankara, le 14 octobre 2020. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTE

Par : Béatrice Leveillé 4 mn

Recep Tayyip Erdogan se voit en vainqueur du conflit qui a opposé Azerbaïdjanais et Arméniens dans le Haut-Karabakh. Si c’est bien la Russie qui a imposé la paix, la Turquie a obtenu un couloir pour rejoindre l’Azerbaïdjan. Elle met donc un pied dans le Caucase en contrepartie de son soutien militaire aux Azerbaïdjanais. Mais cette victoire creuse un peu plus le fossé entre le président turc et ses alliés occidentaux.