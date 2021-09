Décryptage

Révolte des agriculteurs en Inde : la contestation dans l’impasse ?

Des agriculteurs bloquent une grande autoroute pour protester contre les nouvelles lois agricoles, à la frontière de l'État de Delhi-Uttar Pradesh, en Inde, le vendredi 8 janvier 2021. © AP Photo / Altaf Qadri

Par : Clémentine Pawlotsky 1 mn

Les agriculteurs indiens étaient appelés à une journée de grève nationale, ce lundi. Ils réclament toujours l’abrogation des réformes agricoles votées en septembre 2020 et validées, il y a un an jour pour jour, par le président. Il s’agit du plus important et plus long mouvement de contestation depuis l’indépendance de l’Inde, en 1947. Pourtant, le pouvoir refuse toujours de plier. Où en est la mobilisation ? Quelle est la stratégie des autorités ? Et comment peut évoluer le mouvement ?