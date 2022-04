Décryptage

Inde: pourquoi les musulmans sont-ils la cible de violences?

Des musulmans participent à un rassemblement pour protester contre la destruction d'un certain nombre de magasins appartenant à des musulmans à la suite de violences à New Delhi, à Kolkata, en Inde, vendredi 22 avril 2022. © AP / Bikas Das

Par : Clémentine Pawlotsky 1 mn

Les violences contre les musulmans se poursuivent en Inde. Il y a un peu plus d'une semaine, le nord de New-Delhi, la capitale, a été le théâtre d'affrontements communautaires. Des nationalistes hindous ont notamment mené des actions de destruction de lieux de culte et lieux associatifs musulmans. Des violences que l'on retrouve dans de nombreux États et qui bénéficient, semble-t-il, d'un soutien tacite des autorités.