« Pensez-vous toujours que nous ne sommes qu’un seul peuple ? Vous ne comprenez donc rien ? » interrogeait ce week-end le président ukrainien en s'adressant aux Russes.

Et il ajoutait préférer ne plus avoir de gaz, d'électricité, d'eau ou de nourriture plutôt que de continuer à subir la présence russe. « Parce que pour nous le froid, la faim, l’obscurité et la soif ne sont pas aussi terribles et mortels que votre amitié et fraternité », expliquait Volodymir Zelensky avant de conclure : « Mais l’histoire remettra tout à sa place. »

Et c'est justement d'histoire dont nous allons parler aujourd'hui : l'Ukraine et la Russie ont pendant de longues décennies cheminé ensemble sous la bannière de l'Union soviétique, mais leurs trajectoires se sont séparées après l'éclatement de l'URSS, et les deux peuples se sont ensuite construits deux récits différents du siècle écoulé.

Côté ukrainien, la mémoire douloureuse d'une assimilation contrainte a forgé l'identité nationale. Côté russe, l'histoire instrumentalisée, manipulée par Vladimir Poutine a justifié l'invasion de l'Ukraine. Depuis le 24 février dernier, beaucoup de sang a coulé, et les images atroces des massacres perpétrés par les forces russes ont brisé le lien entre ces deux peuples que l'on croyait frères. Le fossé entre eux est devenu infranchissable.

Décryptage revient aujourd'hui sur la construction de cette tragédie.

Avec notre invitée : Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférence à l’Université Paris Nanterre, autrice de Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique (Seuil) et du podcast Le Podkhoze, consacré aux sociétés post-soviétiques.

