Fréquence Asie

Covid-19: «Le gouvernement chinois a peur de perdre la face»

Audio 03:28 Audio 03:28

À gauche: Chen Mei et à droite Cai Wei. Tous les deux attendent leur procès à Pékin - ils risquent 5 ans de prison pour avoir sauvegardé sur une plateforme américaine des articles critiquant le gouvernement chinois pour sa mauvaise gestion de la crise du Covid-19. © Chen Kun

Par : Heike Schmidt Suivre 8 mn

Il y a un an, dans la mégalopole chinoise de Wuhan, un virus inconnu fait rage. Dans les hôpitaux, une vague de patients atteints d’une pneumonie mystérieuse déferle. Le jeune ophtalmologue Li Wenliang alerte sur un « défi sans précédent » et succombe à son tour, le 7 février 2020, à ce virus qu’on appellera plus tard Covid-19. La situation sanitaire est chaotique, et sur le Net, les internautes expriment leur colère contre le gouvernement. Mais très vite, la machine de propagande reprend le contrôle et réécrit l’histoire.