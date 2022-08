Grand reportage

En Corée du Sud, le jeu vidéo, tout sauf un divertissement

Audio 19:30 Audio 19:30

Demi-finale de la «Global Starcraft II League» dans le GOM TV Studio, situé dans le quartier chic de Gangnam, au sud de Séoul en Corée du Sud. (Image d'illustration) © Frédéric Ojardias/RFI

Des stades remplis, des centaines de millions de fans à travers le monde et un marché évalué à plus d’un milliard de dollars en 2021. Le jeu vidéo professionnel s’impose progressivement dans l’imaginaire collectif et dans l’économie. En Corée du Sud, voilà plus de deux décennies que la discipline est prise au sérieux sans être épargnée par les traditionnelles critiques qui l’entourent. Cafés internet, centres de formation pour futurs joueurs professionnels, fédération et autorités, plongée dans le monde très sérieux de l’e-sport sud-coréen.