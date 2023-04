En Birmanie, cela fait maintenant deux ans que l’armée a pris le pouvoir par coup d’état, stoppant net la marche du pays vers un système démocratique. Deux ans que l’ancienne cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi est emprisonnée et tenue au secret, à 77 ans, elle écopé de 33 ans de prison pour corruption lors d’un procès à huis clos. Pourtant dans le pays, la résistance armée à la junte s’organise, surtout dans les zones frontières, avec l’Inde et avec la Thaïlande.

Des groupes de plus en plus nombreux et mieux financés ont vu le jour. En face, l’armée birmane réplique avec des frappes aériennes meurtrières. Le bilan officiel de près de 3000 morts est largement sous-évalué selon les organisations de société civile. Mais ces guérillas rurales se déroulent bien loin de l’œil des médias… Les bombardements terrorisent les populations qui tentent de trouver refuge dans les forêts et toute la vie désormais se réorganise dans la jungle. Alors que les soldats de la junte cherchent désormais une voie de légitimation de leur pouvoir et annoncent pour bientôt de nouvelles élections, les armées ethniques, alliées aux groupes de jeunes combattants des grandes villes, promettent d’intensifier les combats, pour faire tomber les militaires…

« La forêt place forte de la résistance Birmane », un Grand reportage de Carol Isoux.

