Invité international

Afghanistan: «Il y a une certaine proximité entre al-Qaïda et les talibans »

Audio 05:14 Audio 05:14

Des Afghans évacuent Kaboul via l'aéroport international, le 24 août 2021. © AP/US Marine/Sgt. Samuel Ruiz

Par : Raphaël Delvolve 6 mn

Avec le retour des insurgés au pouvoir, l’ombre menaçante d’al-Qaïda plane de nouveau sur le pays et plus particulièrement sur l’Occident. Les talibans ont reçu les félicitations de plusieurs groupes jihadistes, mais pas de l'EI. Va-t-on revoir l'Afghanistan comme sanctuaire du jihadisme international ? L’analyse de Frédéric Esposito, politologue, directeur du programme en relations internationales à l’université de Genève et spécialiste des mouvements jihadistes.