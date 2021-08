Invité international

Une zone protégée à Kaboul? «Il y a beaucoup de questions sur la faisabilité de la chose»

Des Afghans évacuent Kaboul via l'aéroport international, le 24 août 2021. © AP/US Marine/Sgt. Samuel Ruiz

Par : Stéphane Geneste Suivre 6 mn

Les évacuations se poursuivent en Afghanistan. Elles sont censées prendre fin le 31 août avec le départ des derniers Américains. Mais la France et le Royaume-Uni demandent à l'ONU la création d'une zone protégée à Kaboul pour permettre la poursuite des opérations humanitaires. Qu'est-il possible de faire sur place quand on évoque cette zone sécurisée ? Entretien avec Ariane Quentier, ancienne porte-parole de l'ONU en Afghanistan.