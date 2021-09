Invité international

Chine: «Ces pénuries d’électricité vont jouer négativement sur le chiffre de la croissance»

Les pénuries d'électricité en Chine affectent désormais les foyers. AP - Andy Wong

Florent Guignard

La Chine fait face à des coupures de courant qui pourraient freiner sa croissance économique. Les pénuries qui touchaient le secteur industriel affectent désormais les réseaux résidentiels et donc les foyers. Des mégalopoles entières sont plongées dans le noir depuis quelques jours avec des bouchons et des magasins qui fonctionnent à la bougie. Le décryptage de Mary-Françoise Renard, professeure d'économie à l'Université de Clermont-Auvergne et responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine au Cerdi.