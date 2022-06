Invité international

Un puissant séisme frappe l’Afghanistan, confronté à une grave crise, où «plus de la moitié de la population n’a rien à manger»

Le séisme a eu lieu dans la région de Khost, près de la frontière avec le Pakistan. © Studio graphique FMM

« Les gens creusent tombe après tombe », a déclaré le chef du service de l'Information et de la Culture de la province de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa, dans un message à la presse. Dans sa seule province, la plus affectée avec celle de Khost, le bilan « a atteint les 1 000 morts et ce chiffre augmente », a-t-il précisé. Le séisme, d'une magnitude de 5,9, est survenu à une profondeur de 10 km vers 01H30 mercredi, tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain (USGS). Pour en parler, Fahimeh Robiolle, chargée de cours à l’ESSEC et à l’université de Kaboul et vice-présidente du club France-Afghanistan.