Invité international

La tension Chine-Taïwan de nouveau au centre de l'actualité avec la visite en Amérique centrale de la présidente taïwanaise et surtout, une escale aux Etats-Unis avant son retour à Taïwan, Tsai Ing-wen pourrait rencontrer à Los Angeles, le chef de la chambre de représentants, le républicain Kevin McCarthy et Pékin a déjà promis des représailles. Entretien avec Barthélémy Courmont, maître de conférences en histoire à l'université catholique de Lille, directeur de recherche à l'Iris et rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde chinois, nouvelle Asie. Auteur de Géopolitique des mondes asiatiques, aux éditions Eyrolles.