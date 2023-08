Invité international Rejet des eaux de Fukushima: «Cela prend un tour géopolitique en Chine» Écouter - 05:58

Les tensions entre la Chine et le Japon continuent de monter, l'ambassade nippone à Pékin a même été touchée par un jet de brique. À l'origine, c'est la décision du rejet en mer des eaux traitées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima qui a déclenché la colère de la Chine et la vague de harcèlement téléphonique que subissent des entreprises japonaises. Ce rejet dans l'océan Pacifique a été pourtant validé par l’AIEA. Entretien avec Karoline Postel-Vinay, chercheuse au CERI-Sciences Po, spécialiste de l'Asie orientale et auteure de La Révolution silencieuse du Japon.

Une manifestation contre le rejet des eaux de Fukushima dans l'océan Pacifique à Hong Kong, en China, le 24 août 2023. © TYRONE SIU / REUTERS