Reportage international

Covid-19 en Chine: des vaccinés très discrets

Les candidats vaccins chinois Covid en phase 3 sont fiables à 99%, affirmait récemment le ministre des finances chinois Lou Jiwei. AFP

Par : Stéphane Lagarde Suivre 6 mn

L’un des grands groupes pharmaceutique chinois, Sinopharm, a demandé mercredi 25 novembre aux autorités du médicament la commercialisation de son vaccin après des essais effectués notamment au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Quatre autres candidats vaccins chinois sont en phase 3 et déjà administrés depuis cet été à des centaines de milliers de personnes en Chine : soldats, médecins, fonctionnaires et étudiants amenés à se rendre à l’étranger.