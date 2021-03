Reportage international

Australie: visite d'une ferme d'élevage de crocodiles pour le groupe LVMH

Audio 02:30 Audio 02:30

Un bébé crocodile à la naissance, à la ferme de Coolibah, en Australie. Février 2021. AFP - GREGORY PLESSE

Par : Grégory Plesse 6 mn

Malgré la crise économique liée au coronavirus, le secteur du luxe et de la maroquinerie se porte bien. Et c'est en Australie que les deux géants français LVMH et Hermès continuent de s'approvisionner en peaux de crocodiles pour leurs sacs, leurs ceintures et chaussures vendus dans le monde entier.