Reportage international

La vaccination s’accélère en Chine et elle concerne aussi désormais les étrangers. Des expatriés qui vont se faire vacciner en espérant pouvoir de nouveau voyager cet été.

Publicité

De notre correspondant à Pékin,

« Je n’ai aucune idée de ce qu’ils m’ont injecté », confie ce Néerlandais. Même pas peur. Plusieurs semaines après l’ouverture de la vaccination à la population générale en Chine, les étrangers peuvent également recevoir leur dose de vaccins chinois. « Faites attention à ne pas boire d’alcool pendant trois jours et à ne pas prendre de douche pendant 24 heures », expliquent les blouses blanches après la piqûre dans ce grand vaccinodrome du parc de Chaoyang. Après les cabines numérotées, des chaises derrière un cordon pour attendre une éventuelle réaction après l’injection.

Monica a le sourire, son mari Freddie aussi. Tous deux travaillent à l’ambassade de Namibie à Pékin. « Je me sens très bien. La dernière fois j’avais un peu mal à l’épaule gauche, cette fois pour la droite je n’ai rien senti. J’ai pas mal, je ne sens rien » s'exclame Monica. « Je n’avais pas d’autres choix que de me faire vacciner, car j’aimerais voyager prochainement. Compte tenu des possibles restrictions sur les vols, nous avons préféré prendre les devants. J’ai entendu dire à la radio que celles et ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas voyager », poursuit son mari Freddie.

Au sujet d'un passeport vaccinal, pour l’instant rien n’a été décidé officiellement. Mais c’est aussi ce à quoi songe Camille, ce cadre chez Andros qui a été vacciné en février dernier. « Notre société travaille avec des produits surgelés. Le gouvernement considère qu'il s'agit de produits à risques pour la transmission du Covid-19. Il a invité tous les collaborateurs de l'entreprise à se faire vacciner sur une base volontaire. Personnellement, j'ai refusé au départ, après un peu de réflexion, je me suis dit que c'était un avantage. » Un avantage pour voyager, nous dit ce cadre français.

D'autres n’ont pas encore décidé, sachant que l’épidémie est maîtrisée en Chine. « Ma femme qui est chinoise s'est faite vacciner. Je n'ai réellement d'avis là-dessus. Me faire vacciner ou pas... Je pense que je le prendrai quand il sera disponible. En attendant, je ne le cherche pas », explique Philippe, un parent d’élève.

Attendre, Pierre en a un peu assez. Il était trop âgé pour la première campagne, cette fois cela devrait marcher, nous dit ce dentiste à Pékin. « J'habite à Pékin depuis plusieurs années et j'attends d'être vacciné avec le vaccin chinois. On devait être vaccinés déjà la semaine dernière mais comme on était au-delà de 59 ans, il a fallu attendre un tout petit peu. Il me semble que maintenant ils vaccinent un petit peu tout le monde. Pour nous et pour notre travail c'est important ».

Des expatriés qui attendent également l’autorisation de mise sur le marché du vaccin ARN Fosun BionNtech, 50 à 75 millions de doses pourraient arriver en Chine ce printemps.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne