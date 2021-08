Rentrée scolaire en Chine, Pékin met fin aux bonnes affaires du soutien scolaire

Le gouvernement chinois a décidé de règlementer le secteur du soutien scolaire. (Photo d'illustration) STR / AFP

Par : Stéphane Lagarde

En Chine, plus de 230 millions d’élèves du primaire et du secondaire font leur retour sur les bancs d’école cette semaine. Avec une nouveauté cette année : l’allongement des horaires pour compenser la fin des cours du soir. Le gouvernement a décidé de règlementer le secteur du soutien scolaire, jusqu’alors florissant et donc très cher pour les parents. Cela afin de relancer la natalité.