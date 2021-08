Reportage international

Fermeture des écoles depuis mars 2020, un désastre pour la jeunesse philippine

Du personnel médical en vêtements de protection marche le long d'un couloir d'une école convertie en centre de test Covid-19 à Manille, aux Philippines. (Image d'illustration) Getty Images - Ezra Acayan

Par : Manon Tomzig 3 mn

Aux Philippines, les écoles sont fermées depuis mars 2020. C’est l'une des plus longues interruptions au monde. Sans aucune forme d'enseignement proposée pendant sept mois consécutifs. Aujourd'hui, l’école en ligne est réservée aux familles les plus aisées et aux grandes villes, délaissant complètement les zones rurales. La dégradation de l'instruction des jeunes philippins est telle qu'un tiers des enfants de moins de 10 ans ne sait pas lire.