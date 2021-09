Reportage international

De notre envoyé spécial dans l'État de l'Assam,

Comme quelque 600 000 habitants, Anjuma et sa famille sont victimes des inondations monstres qui frappent cet État après une semaine de pluies intenses. En ce début du mois de septembre, quelque 1 200 villages seraient sous l'eau du Brahmapoutre.

« Durant le confinement, nous n’avons pas pu travailler. Maintenant, c’est notre récolte de riz qui est en danger. Nos vaches et chèvres ont été emportées par les flots. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. »

Probin Pegu, 26 ans, nous fait monter dans une barque pour aller voir ses champs engloutis. « Regardez cette eau à perte de vue, lance-t-il. Tout est fichu cette année. On plante toujours vers la fin août, parce que les grandes crues sont normalement finies. Qu’est-ce qu’on va faire ? »

Cette situation est devenue la norme dans le bassin du Brahmapoutre, explique Dadu Dutta, coordinateur pour l’ONG NEADS :

Expert en conflits transfrontaliers, Mirza Zulfiqur Rahman juge que c’est aussi le trop-plein d’interventions humaines sur le fleuve qui explique le désastre.

Pour protéger les grandes villes, les raffineries et les plantations de thé, on a construit des digues dans l’urgence. Aujourd’hui, cela exacerbe les inondations. Par ailleurs, la Chine revendique la souveraineté de l’État d’Arunachal Pradesh. L’Inde veut y marquer son territoire avec des infrastructures géantes comme les barrages. Cette course industrielle entre l’Inde et la Chine est en train de détruire le cycle hydrologique et écologique de la région.