Reportage international

L’économie afghane sous la pression des sanctions internationales

Ce commerçant afghan souffre de la crise économique. © Cléa Broadhurst / RFI

En Afghanistan, l’économie est dévastée. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a un an, le pays est plongé dans une grave crise financière et humanitaire. Le budget de l’État afghan dépendait à 75% de l’aide internationale, mais celle-ci a été suspendue avec l’arrivée au pouvoir des fondamentalistes religieux. Le chômage a explosé. 70% des ménages afghans sont incapables de répondre à leurs besoins essentiels.Les banques manquent de liquidité et sont contraintes depuis un an d’imposer des plafonds de retrait hebdomadaires. La Banque centrale afghane est privée de ses réserves internationales, ses 7 milliards de dollars d'avoirs ayant été gelés aux États-Unis après que les talibans ont pris le pouvoir. Des milliers d’entreprises ont périclité. Celles qui ont survécu peinent, victimes des sanctions internationales qui pèsent sur leur pays, dirigé par un gouvernement taliban dont la légitimité n’a été reconnue par aucun pays à ce jour.