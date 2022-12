Reportage international

C’est à 1 800 kilomètres des stades qatariens que les ballons de la Coupe du monde ont été fabriqués : à Sialkot, dans le nord du Pendjab, au Pakistan. Le pays fou de cricket est devenu au fil des dernières décennies une grande industrie du football qui a permis à la ville de devenir un fleuron du ballon rond.

Publicité

De notre correspondante à Islamabad,

Des milliers de ballons blancs nacrés aux zébrures dorées bleues et rouges sont alignés sur des charriots de l’usine Forwards Sports. Située à Sialkot, dans le Pendjab, au Pakistan, elle garde bien secrètes les étapes de fabrication d’« Al Rihla », le ballon officiel du Mondial 2022. Elle est la seule au monde, avec une autre située en Chine, à le fabriquer.

Champion de la fabrication du ballon rond

« Et voici pour finir la station d'inspection finale. Ici, nous vérifions le poids du ballon, sa taille, sa rondeur, et aussi son design », indique Hassan Masood, directeur de Forward Sports, une entreprise familiale initiée par son grand-père en 1975. L’usine a fabriqué les ballons des trois dernières Coupes du monde. « Ici, nous avons des travailleurs hautement qualifiés qui ont savoir qui s'est transmis depuis le siècle dernier. Leur savoir-faire, qui a commencé par la couture à la main, s’étend maintenant à la reliure thermique et à d'autres technologies. Mais l'état d'esprit, les compétences et la capacité d'apprentissage des habitants de cette ville sont la principale force derrière le développement de ces productions », assure le chef d’entreprise.

Sialkot est la grande gagnante du ballon rond sur le plan économique. Elle a résisté à la montée de la Chine, à l'automatisation et à l'instabilité politique et économique du Pakistan, pour construire un pôle de fabrication de football et de sport de classe mondiale, attirant des marques de premier plan. Sur les terrains, c’est une autre histoire.

À l’extérieur de l’usine Forwards Sports, s’étend un terrain de football. Sur la pelouse, aucun ballon rond, mais des joueurs de cricket, le sport favori des Pakistanais, dont l’équipe nationale a été finaliste lors de la récente Coupe du monde en novembre dernier. Quant au football, l’équipe pakistanaise ne s'est jamais qualifiée pour une Coupe du monde de la Fifa. Elle peine à se faire une place et n’a jamais été sélectionnée pour une compétition internationale.

Absent des compétitions de football

Sur un terrain de Sialkot, Malik Abdul Aziz encourage son équipe de juniors. « Nous devons garder notre défense bien serrée, nous devons bien faire le marquage individuel, et surtout les milieux de terrain doivent être très bons, leur rappelle-t-il. Bonne chance les gars. »

L’entraîneur, professeur de sport et passionné de football, a créé son club il y a onze ans. Il compte à ce jour 500 membres, dont une vingtaine de filles. Il regrette que le ballon rond n’ait pas plus de place au Pakistan. « C'est la troisième fois consécutive que les ballons de la Coupe du monde sont fabriqués dans cette ville, mais Sialkot n'a même pas de stade de football. Les principaux revenus de la ville proviennent de l’industrie du sport, mais il n'y a pas d'infrastructure sportive digne de ce nom », regrette l’entraîneur.

« Nos joueurs manquent de professionnalisme, les entraîneurs ici manquent de professionnalisme, et il n’y a pas de véritable intérêt développé pour le football. Quand vous prenez l’exemple du Sénégal ou du Ghana, ce ne sont pas des pays riches, tout comme le Pakistan. Ils sont même plus pauvres que le Pakistan. Mais ils ont cette culture, tout comme le Qatar qui l’a développée, ajoute Malik Abdul Aziz. Mais ici, nous n’avons même pas cette base de départ. Sans cela, nous ne pouvons pas avoir de bonne équipe au niveau national ou international. »

La plupart des joueurs de Malik Abdul Aziz n’ont pas les moyens de payer les frais d’inscription mensuels qui s’élèvent à 750 roupies soit 3,18 euros. L’entraîneur ne demande qu’à 20% des membres de s’en acquitter afin d’encourager les plus démunis à intégrer son club.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne