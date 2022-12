Reportage international

Corée du Sud: l'ultime concert des BTS rassemble plus de 50 millions de personnes en ligne

le groupe de kpop BTS arrive à la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards le 3 avril 2022 à Las Vegas aux Etats-Unis (Image d'illustration) Jordan Strauss/Invision/AP - Jordan Strauss

Nicolas Rocca

Les BTS, le groupe de K-pop le plus écouté au monde, débute le 13 décembre 2022 une pause d’au moins trois ans. Les fans ultra-fidèles du groupe, les Army, étaient évidemment déçus, mais ils avaient eu le droit à un dernier concert en octobre. Un événement qui a rassemblé 50 000 personnes sur place et plus de 50 millions en ligne auquel s’était rendu notre correspondant en Corée du Sud.