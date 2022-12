Reportage international

En Chine, la déferlante Omicron a pris de court les services de santé. Les soins intensifs sont saturés, notamment dans les villes moyennes de la province du Hebei, autour de Pékin. Reportage dans l'hôpital de Langfang.

Des chariots-brancards poussés avec l’énergie du désespoir, des visages fermés sous les masques. Voilà plus d’un mois que l’hôpital de Langfang se bat contre une épidémie qui a surpris les campagnes alentours. Ici, on cultivait les céréales, les légumes, les fruits, quand tout le monde est tombé malade de façon abrupte. Faute de place, les patients s’effondrent dans les couloirs ou sont allongés à même le sol. Cette parente accompagne un homme de 79 ans qui a dû patienter plusieurs jours aux urgences avant d’être hospitalisé.

« Bien sûr que c’est le Covid-19, affirme-t-elle. Tout le monde a attrapé le virus ici ! On a attendu en bas pendant trois jours. Les médecins disent que les morts sont des personnes âgées, mais personne n’est venu nous voir. À chaque fois, on nous répondait : "il n’y a pas de lits." Si vous n’avez pas de relations, ne pensez même pas à venir ici. »

Pas de lits sans « guanxi » (« relations » en chinois). Toutes les chambres du service des maladies respiratoires sont occupées par six patients, dont cette grand-mère de 74 ans, qui n'en revient pas d’être toujours en vie. « Vendredi dernier, je ne pouvais plus ouvrir les yeux, raconte-t-elle. Marcher entre le salon et ma chambre était devenu impossible. Mon fils m’a d’abord emmené aux urgences de l’hôpital du peuple, mais il y avait tellement de monde qu’on ne pouvait même pas s’assoir. Puis, ils ont pris une radio de mes poumons. Ils ont dit : "tes poumons sont devenus tout blancs, toutes les parties sont infectées." Ma petite sœur a eu la trouille en voyant ça. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle m’a trouvé une place ici ! »

La terreur « des poumons blancs », marque de l’infection

C'est ainsi que l'infection se manifeste sur les scanners qui envahissent les réseaux sociaux. Près des ascenseurs du huitième étage, des lits de camps de fortune permettent aux plus fatigués de se reposer ou de pleurer. Nouveau coup de feu : une civière franchit les portes battantes, direction les urgences avec un nouveau patient. « Mon père a 74 ans. Il est trop malade cette fois. Il a les poumons blancs. J’ai vu d’autres patients dans le service qui ont aussi les poumons blancs. Mais avec des symptômes plus légers, c’est possible de s’en sortir. Là, on ne sait pas. Ils l’ont emmené, mais rien n’est sûr selon les médecins. On n’a rien dit à maman », confie la fille du patient, émue, qui vient de voir son père partir sur un brancard.

Rien n’est certain avec cette première épidémie, dont la région du Hebei a été l’épicentre mi-décembre. Aujourd’hui, les plus jeunes se sont remis, la vie normale a repris, dit la propagande. Mais pas à l’hôpital, où les personnes âgées, dans un état critique, continuent d’affluer. « Il y a des gens qui viennent des comtés voisins, confie une cheffe infirmière. L’hôpital reste sous pression et vous devez prendre un numéro dans la file d’attente si vous espérez avoir un lit. Beaucoup de personnes âgées sont décédées. On fait tous notre maximum pour les sauver, mais leur corps est trop faible pour lutter contre ce virus. C’est vraiment une maladie qui décime les oncles et les tantes âgées. Et ça coûte très cher de rester en soins intensifs. »

Les frais d’hospitalisation sont inabordables pour la plupart des familles. Il en est de même pour les funérailles ; là aussi, le tarif des crématoriums débordés a augmenté pour cette épidémie des « poumons blancs ». Une épidémie qui, officiellement, ne fait pas, ou que peu, de victimes.

