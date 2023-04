Reportage international

Au Japon, jour après jour, les témoignages accablants se succèdent, relatifs aux mauvais traitements que de nombreux adeptes des Témoins de Jéhovah, mouvement religieux d'obédience chrétienne, infligent à leurs propres enfants. Les récits terribles de ces violences physiques et psychologiques choquent les Japonais.

La Direction de la protection de l'enfance a sommé l'organisation des Témoins de Jéhovah de rappeler à tous ses membres que les traitements inhumains, cruels et dégradants sont interdits et passibles de lourdes peines de prison. (Image d'illustration)

De notre correspondant à Tokyo,

Le ministère des Affaires sociales a convoqué en urgence les plus hauts dirigeants de l'aile japonaise des Témoins de Jéhovah qui revendiquent quelque 250 000 fidèles dans l'archipel. La Direction de la protection de l'enfance a sommé l'organisation religieuse de rappeler à tous ses membres que les traitements inhumains, cruels et dégradants sont interdits et passibles de lourdes peines de prison.

Ce sont les témoignages de ces personnes, notamment, qui ont conduit les autorités à réagir.

« J'ai été maltraité tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Chaque jour, mes parents me donnaient des coups de martinet sur les fesses pour me punir de ne pas être assez pieux », raconte un premier témoin. « Ils me forçaient aussi à me gargariser avec de l'eau de Javel. Cela me purifiait, disaient-ils. À l'époque, je connaissais un petit garçon dont les parents étaient également des croyants fervents. Eh bien, régulièrement, ils gravaient dans son dos, à même la peau, le mot Jéhovah écrit en lettres capitales à l'aide d'une aiguille à coudre. Sur laquelle ils appuyaient bien fort afin que cela fasse très mal. »

« Ma mère me dénudait puis me fessait sous le regard de mes frères et de mon père »

Une femme explique à son tour : « Tous les jours quasiment, ma mère me déculottait et me donnait la fessée avec une ceinture cloutée ou des câbles électriques. C'était terrible. Après, j'avais si mal que c'était un cauchemar, en classe, de rester assise pendant toute la journée à mon pupitre. » Puis, elle ajoute : « Le pire, ce fut pendant ma puberté. Mon corps changeait, j'en avais honte, et ma mère me dénudait puis me fessait sous le regard de mes frères et de mon père. J'en étais traumatisée. Au point de n'avoir qu'une envie : me suicider. »

« Après la classe, tous les enfants du quartier allaient jouer au base-ball ou s'amuser au parc mais, moi, ma mère me l'interdisait. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai dû faire du porte-à-porte avec elle dans le voisinage afin de “l'évangéliser”, comme elle disait », se rappelle un troisième témoin. « La Bible à la main, en chemise blanche et costume-cravate, je sonnais chez les gens puis récitais tout un laïus ésotérique que j'avais dû apprendre par cœur et auquel je ne comprenais pas grand-chose. De retour à la maison, ma mère me fouettait quand elle jugeait que je ne m'étais pas montré assez persuasif ou souriant. Et puis, elle hurlait très fort que j'allais brûler en enfer à force d'être un aussi mauvais croyant. Cette perspective de mourir dans de telles souffrances a hanté toute mon enfance. »

Un collectif de victimes réunis pour faire réagir les autorités

Les Témoins de Jéhovah assurent ne pas cautionner les châtiments corporels infligés aux enfants et dénoncent une campagne de désinformation orchestrée.

Mais 200 victimes de mauvais traitements se sont déjà fait connaître. Avec l'aide de ténors du barreau, elles ont constitué un collectif et réclament que les autorités prennent des mesures afin que de telles pratiques éducatives cessent dans ce mouvement religieux.

