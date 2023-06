Reportage international

L’intelligence artificielle comme facteur de liberté et de rapidité, mais aussi d’un plus grand contrôle des masses. Direction la Chine à présent, un pays qui compte une caméra de surveillance pour deux habitants, avec parfois l’intégration de l’intelligence artificielle dans les appareils connectés de façon à suivre les individus.

De notre correspondant à Pékin, avec Louise May du bureau de Pékin,

Les échanges avec l’intelligence artificielle commencent dès le matin à Pékin. Ici un haut-parleur conversationnel : « Xiaodu Xiaodu, peux-tu me dire le temps qu’il fait aujourd’hui ? » Réponse : « Il fait un peu plus frais qu’hier, légère pluie et 30 degrées au thermomètre ». La vie ultra-connectée pour accéder aux transports, à sa résidence, pour les paiements électroniques, fait que l’intelligence artificielle brasse des montagnes de données en Chine, des images, mais aussi du son.

Souriez, vous êtes écoutés ! RFI était à la Security China 2023, l’exposition internationale des professionnels chinois de la sûreté et de la sécurité publique. Une entreprise nous a parlé des micros de surveillance dans les lieux publics justement.

« En fait, cela fonctionne par “mots clé” et avec “l’identification vocale”. Si le système entend quelqu’un tomber sur le sol ou quelqu’un qui appelle la police au milieu de la foule, il transfère immédiatement l’information au centre de contrôle. Même chose s’il entend “au voleur !”, par exemple. Bon, pour l’instant, le système fonctionne uniquement sur des conversations en mandarin. »

Suivi des individus noyés dans la masse

Le représentant commercial de ce fabricant d’outil de surveillance ne nous a pas parlé d’autres mots clés, des termes sensibles qui peuvent être ajoutés pour une surveillance plus politique. L’intelligence artificielle intégrée dans les caméras à reconnaissance faciale, aux points de contrôle et le cloud de l’appareil de sécurité publique permet le suivi des individus noyés dans la masse. C’est le système dit « une personne, un fichier », qui est développé depuis 2016 par des dizaines d’entreprises chinoises présentes au salon de la sécurité et qui travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement.

L’intelligence artificielle au service aussi de l’hygiène, nous dit cet autre exposant. « Ce dispositif est d’abord destiné à la surveillance des écoles et des maisons de retraite. Il y a d’abord une capture des images au moyen des caméras et derrière les algorithmes moulinent pour déterminer les situations anormales. Tiens ! Cette personne en cuisine n’a pas couvert ses cheveux ! Là, il y a une personne qui fume dans un coin. Et ici, un chat, un chien ou un rat qui passe. »

L'inquiétude des autorités chinoises face à ChatGPT

L’intelligence artificielle est en alerte, les alarmes se déclenchent, ou au contraire, sur certaines questions, les robots restent muets. « Qu’est-ce qui s’est passé le 4 juin 1989 ?... Il dit qu’il ne sait pas. » L’amnésie des robots conversationnels chinois épouse les contours de la censure officielle. Mais cela ne vaut pas pour ChatGPT, dont la très grande liberté inquiète les autorités chinoises. Yu Yang, est professeur adjoint au département Intelligence artificielle de la prestigieuse université Tsinghua.

« Personnellement, je suis favorable à ne pas laisser entrer ChatGPT en Chine, car cela serait un problème pour la sécurité des données nationales. Plus généralement, il faut que tout algorithme d’intelligence artificielle fasse l’objet d’un audit avant son utilisation commerciale. Il faut à chaque fois vérifier leur impact social. Nous avons donc besoin d’audit pour toutes les formes d’intelligence artificielle utilisées dans les entreprises publiques, mais aussi pour le privé et notamment le secteur des services. »

Cet audit systématique est mentionné dans un projet de loi révélé le mois dernier. Les outils d’intelligence artificielle doivent refléter les « valeurs socialistes fondamentales », a affirmé le président chinois, tout en appelant à un plus grand contrôle de l’État chinois sur l’IA. « Nous devons nous préparer au pire (...) de façon à pouvoir résister aux vents violents et aux eaux agités et aux tempêtes dangereuses », aurait déclaré Xi Jinping dans des propos rapportés par l’agence Chine Nouvelle.

L’annonce d’un renforcement des contrôles joue aussi le rôle d’arme de dissuasion. Les Chinois ne savent pas s’ils sont surveillés, et l’incertitude les rend plus obéissants, croient les concepteurs du système.

