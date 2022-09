Revue de presse internationale

Publicité

Un « rapport accablant », dit le Guardian, tellement explosif « que la Chine a tenté jusqu'à la dernière minute d'empêcher sa publication », souligne le quotidien britannique ; peine perdue « Michèle Bachelet la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme l'a enfin rendu public hier soir, dans les dernières heures de son mandat ». Un rapport de 45 pages qui « n'utilise pas le mot « génocide » comme l'a qualifié Washington mais qui valide les accusations des groupes de défense des droits de l'homme concernant la répression chinoise contre la minorité musulmane ouïghoure dans le Xinjiang », note le New York Times. « Détention arbitraire, torture, viols, dans le nord-ouest de la Chine, Pékin pourrait ainsi avoir commis des crimes contre l'humanité », rapporte encore le quotidien américain qui assure « qu’au cours des 5 dernières années, la Chine a ainsi parqué environ un million de Ouïghours dans des camps d'internement qu'elle a qualifiés de centres de formations. Certains de ces centres ont été fermés, mais des centaines de milliers de personnes seraient encore incarcérés ». « Le rapport de l'ONU n'a pas peut-être pas la véhémence des enquêtes publiées par Amnesty international » note de son côté Le Temps « mais il demeure solide et risque de changer la donne au sein des Nations Unies », estime le quotidien suisse pour qui « il pourrait servir de base pour de futures enquêtes sur la question du Xinjiang ».

De quoi enrager Pékin, qui ne décolère pas depuis la nuit dernière

La Chine dénonce « une farce orchestrée par les États-Unis et plusieurs pays occidentaux » comme le rapporte le Global Times, le quotidien nationaliste chinois qui encourage d'ailleurs les États-Unis à plutôt « défendre les droits l'homme du peuple américain ». Pour la Chine, la publication de ce rapport intervient à un moment « extrêmement sensible », explique de son côté le Washington Post, « moins de 2 mois avant une réunion politique majeur pour le PC chinois au cours de laquelle Xi Jinping devrait se voir confier un 3ème mandat sans précédent, pour un président chinois ».

La mission à haut risque des experts de l'AIEA en route pour la centrale de Zaporijia

« C'est l'une des missions les plus complexes et les plus dangereuses de ce type jamais tentées », estime l'envoyé spécial du New York Times à Zaporijia qui rapporte comment « les 14 experts de l'agence internationale vont devoir franchir les lignes de front, en pleine zone de combat pour rejoindre la centrale nucléaire ». Alors même que l'Ukraine accuse la Russie de frappes d'artillerie, tandis que les Russes dénoncent l'envoi « de saboteurs ukrainiens » pour prendre la centrale « la traversée de cette zone tampon entre les 2 armées est ultra périlleuse », fait encore valoir le Times. « Un diplomate russe de haut rang a approuvé la volonté du patron de l'AIEA d'établir un présence permanente de surveillance à la centrale », note de son côté le Washington Post, qui souligne néanmoins que si « Moscou et Kiev ont garanti la sécurité des experts onusiens », les responsables pro-russes de la région « ont d'ores et déjà minimisé l'ampleur et la portée de la mission », souligne le Post.

Visas européens : l'Ukraine déçue par le compromis de l'UE

Alors que le président Zelensky avait réclamé « la fin des visas européens pour tous les citoyens russes », le compromis passé hier entre les ministres des Affaires étrangères des 27 sur « une suspension de la facilitation de l'octroi des visas avec la Russie », constitue « une demi-mesure », « insuffisante » a déploré le chef de la diplomatie ukrainienne, rapporte Le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui souligne que « l’Allemagne et la France se sont opposés à une interdiction totale », que réclamaient notamment certains pays de l'Est. « C'est une demi-mesure » estime également le quotidien russe Kommersant qui explique « qu'en pratique, les citoyens russes devront seulement payer plus cher et attendre plus longtemps l'obtention de leur visa ». Et « il faudra sans doute plusieurs semaines avant que cette suspension soit mise en œuvre », estime encore Kommersant qui rapporte qu'au printemps dernier, « la Russie a de son côté annulé l'accord de facilitation des visas pour les diplomates et les journalistes d'une quarantaine de « pays hostiles ».

Poutine n'assistera pas aux obsèques de Gorbatchev samedi à Moscou

Cela répond à la question de se posait la presse internationale ce jeudi matin qui se demandait si «Gorbatchev bénéficierait d'obsèques nationales ou s’il subirait un dernier camouflet de la part de son successeur », notait The Guardian qui mettait en garde contre « la volonté de Poutine de reléguer la mémoire de Gorbatchev aux oubliettes de l’histoire ». Une décision qui était également très attendue en Allemagne où le patron de la CDU Friedrich Merz avait même hier recommandé au gouvernement fédéral « d'assister aux funérailles de Gorbatchev en cas d'obsèques nationales », rapporte Die Welt.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne