Comment la Chine pourra-t-elle sortir de sa stratégie zéro Covid?

Audio 15:08 Audio 15:08

Une tente à l'entrée d'une résidence à Pékin avec le code santé qu'il est obligatoire de scanner sur l'application de santé de son smartphone. © RFI/Stéphane Lagarde

Par : Alexandra Cagnard Suivre 1 mn

Depuis deux ans, la Chine vit au rythme de la stratégie zéro Covid qui consiste à tout faire pour limiter au maximum l'arrivée de nouveaux cas de Covid-19. Les autorités chinoises n'ont jamais baissé la garde sur le « tester, tracer, isoler » et affirment compter moins de 5 000 décès quand l'ensemble de la planète en affiche plus de cinq millions. Stéphane Lagarde, envoyé spécial permanent de RFI à Pékin, nous en dit plus sur cette tactique.

Publicité Dans ce nouvel épisode de Témoins d'actu, Stéphane Lagarde explique que cette stratégie zéro Covid se renforce à l'approche des Jeux olympiques d'hiver, qui débutent le 4 février à Pékin. « La capitale chinoise est une bulle sanitaire dans la bulle sanitaire », dit-il. Stéphane peut voyager dans les provinces mais à chacun de ses retours, il est soumis à un test PCR. Dans cet épisode, il nous raconte aussi sa quarantaine et l'importance du « tester, tracer, isoler » en Chine. Le traçage est obligatoire : « C'est une application que chaque ville propose. À Pékin, cela s'appelle le trésor de santé. Il s'agit d'un code QR sur son téléphone portable que l'on doit scanner, par exemple à l'entrée des magasins, pour laisser la trace de là où l'on s'est déplacé ». Stéphane Lagarde explique que ce zéro Covid est aussi lié à la peur qui est restée du début de la pandémie et à un système de santé fragile. C'est vrai, conclu-t-il que « cela va être difficile de sortir du zéro Covid ». Abonnez-vous à «Témoins d'actu» Témoins d'actu est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de podcasts : Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcasts, TuneIn ou toute autre application en utilisant le flux RSS. Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles et postez un commentaire sur ces applications pour qu'il soit visible et donc encore plus écouté. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR