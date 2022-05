Le cardinal Joseph Zen, un des plus hauts dignitaires de l'Église catholique en Asie, a été arrêté début mai à Hong Kong avec quatre autres figures de proue du mouvement pro-démocratie. Libéré sous caution, son procès aura lieu en septembre 2022. Le Vatican avait exprimé sa préoccupation après l'arrestation du cardinal, déclarant « suivre très attentivement le développement de la situation ». Comment peuvent évoluer les relations entre le Saint-Siège et la Chine ? Geneviève Delrue, spécialiste des religions à RFI, est l'invité de Témoins d'actu.

Dans cet épisode de Témoins d'actu, Geneviève Delrue, revient sur la personnalité du cardinal Zen et son parcours. « Le cardinal Zen est de la trempe des Nelson Mandela, Desmond Tutu, c'est un lutteur. » « Il est né à Shangaï en 1932 et c'est à l'adolescence qu'il va avec ses parents rejoindre une partie de sa famille à Hong Kong. Il part ensuite pour l'Italie et c'est à Rome qu'il sera ordonné prêtre. Il rentre à Hong Kong dans les années 70 et sera nommé Évêque en 2002 puis cardinal en 2006 par Benoît XVI ».

Face aux autorités chinoises, le cardinal Zen a toujours défendu la liberté religieuse et la défense des droits de l'homme. « C'est le combat de sa vie, c'était un pro-démocratie avant l'heure et il disait, qu'il savait qu'un jour, il serait arrêté ».

Depuis 1951, les relations diplomatiques sont absentes entre le Vatican et la Chine. Mais, en septembre 2018, Pékin et le Saint-Siège signent un accord provisoire autorisant notamment le pape à nommer des évêques approuvés, au préalable, par le Parti communiste chinois. « Le cardinal Zen a beaucoup critiqué cet accord dont on ne sait au fond pas grand-chose puisqu'il est secret. Il disait, "c'est un chèque en blanc, le Vatican aide le gouvernement chinois à annihiler l'Église souterraine que Pékin n'a pas réussi à écraser" ».

Cet accord provisoire doit être renouvelé tous les deux ans. Cela a été le cas en 2020 et il doit l'être en 2022. « On verra si l'arrestation du Cardinal Zen a un impact, mais il est vrai que le Saint-Siège marche sur des œufs. Cela fait plusieurs décennies que le Vatican essaye d'établir des relations avec Pékin, mais à quel prix ? ».

