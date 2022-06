Zhifan Liu est journaliste pigiste. Il est de retour en France après quatre années passées en Chine. Avant son départ, il s'est entretenu avec Stéphane Lagarde, le correspondant permanent de RFI à Pékin. Il explique pourquoi il a décidé de quitter le pays, les difficultés de travail avec la stratégie zéro Covid, mais aussi les reportages et les rencontres qui l'ont marqué.

Ce nouvel épisode de Témoins d'actu a été enregistré sur les berges d'une rivière qui traverse Pékin, la capitale chinoise. Lors de cet entretien, les cafés, les restaurants et les résidences étaient fermés. La résurgence du Covid-19 en Chine s'accompagne de mesures sanitaires strictes.

De ses années passées en Chine, Zhifan Liu retient une expérience enrichissante dans un pays fascinant et complexe. Il explique qu'il a dû faire preuve de débrouillardise. Le fait qu'il soit d'origine chinoise et qu'il parle le mandarin a été un atout, mais parfois à double tranchant. Vous comprendrez aussi en l'écoutant, la difficulté pour un journaliste pigiste, c'est-à-dire indépendant et proposant des reportages pour plusieurs médias de travailler dans ce pays.

Zhifan raconte les reportages qui l'ont marqué. Notamment au Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine où le gouvernement est accusé d’y mener une répression brutale contre la minorité musulmane des Ouïghours. À Hong Kong où il a pu couvrir les manifestations pro-démocratie en 2019. Il a vécu aussi le coup d'envoi du mouvement #metoo en Chine, lorsqu'un présentateur vedette de la télévision centrale chinoise a été accusé de harcèlement sexuel par une ancienne stagiaire.

Depuis plus de deux ans, maintenant, les Chinois vivent au rythme de la stratégie zéro Covid et Zhifan emporte avec lui, le son émis par les machines qui scannent un code QR obligatoire sur les téléphones portables à l'entrée des magasins, des institutions ou encore des résidences. Le son des tuk-tuks aussi, ces triporteurs, très nombreux à Pékin qui lorsqu'ils reculent font un bruit bien particulier.

Enfin, soyez à l'écoute, Zhifan révèle la signification du pseudo qu'il a utilisé pour signer ces reportages sur l'antenne.

