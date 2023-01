Climat: comment les populations des îles du Pacifique luttent pour leur survie [REDIFFUSION]

Katerina Ravasea, chef du village de Narikoso sur l’archipel de Kadavu aux îles Fidji, devant les jeunes pousses de mangroves, plantées pour empêcher la mer d’envahir son village. © Clea Broadhurst/RFI

Par : Alexandra Cagnard

La grippe est passée faire un tour dans Témoins d'actu qui, contraint et forcé, s'interrompt pendant quelques jours. Aussi, nous vous proposons de réécouter un épisode, diffusé mi-novembre, dans lequel il était question des populations des plus petites îles du Pacifique qui, menacées par la montée des eaux, tentent de s'organiser pour sauver leurs terres et identité culturelle.