Entre le 8 et le 10 avril 2023, la Chine a menée de nouveaux exercices militaires autour de l’île de Taiwan. Si Pékin ne fait pas mystère de sa volonté d'une réunification avec Taipei, les Taïwanais vivent-ils dans la crainte d'une invasion imminente par la force ? Nous en discutions avec Adrien Simorre, le correspondant de RFI à Taïwan, après les manœuvres de l’été 2022. [Cet épisode a été enregistré en septembre 2022]

Dans cet épisode de Témoins d'actu, Adrien Simorre raconte dans un premier temps, les raisons pour lesquelles la Chine tient absolument à récupérer Taïwan, des motivations géographiques et politiques depuis très longtemps. Ce qui change aujourd'hui, c'est le rapport de force entre les deux territoires « Ces dernières années, la Chine n'a fait qu'accroître ses dépenses militaires avec, même si ce n'est pas le seul, l'objectif de pouvoir, si besoin, mener une invasion sur Taïwan. En face d'elle, elle trouve des Taïwanais qui depuis les années 90 se sont démocratisés de manière extrêmement rapide et, pour Pékin c'est le contre-exemple au modèle communiste et c'est quelque chose qui agace au plus haut point le président chinois. L'autre facteur récent, c'est la guerre en Ukraine qui choque beaucoup les Taïwanais, un pays autoritaire revendiquant un plus petit pays pourtant souverain ».

Si Taïwan s'inquiète de cette menace qui plane, cette inquiétude s'entend plutôt à moyen ou long terme, explique Adrien Simorre « Le gouvernement s'y prépare, de manière classique, comme un gouvernement qui cherche à défendre sa souveraineté, mais ce qui est nouveau, c'est que la population aussi. Avec l'exemple ukrainien, les gens ont vu l'importance de la résistance civile et ces derniers mois, des ateliers fleurissent un peu partout ».

« Dans ces programmes, poursuit Adrien, qui sont souvent menés par d'anciens militaires à la retraite, on apprend à manier des armes ou bien à simplement savoir faire des bandages ou des garrots. Je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui sont intéressés. Cela donne l'impression que chacun veut être en capacité de pouvoir contribuer à son niveau en cas d'invasion ».

Dans les grandes villes, notamment, quelque chose d'autre a également fait son apparition « Ces derniers mois, la ville de Taipei a lancé une application afin de pouvoir repérer l'abri anti-aérien le plus proche de chez soi. Ce type d'initiative pourrait se renforcer à l'avenir ».

Si quitter Taïwan ne semble pas pour le moment, une option, notre correspondant raconte qu'autour de lui, il voit un peu plus de gens qui, à moyen terme pensent à s'exiler notamment aux États-Unis. Il livre également ce cas de figure : « La meilleure amie d'une connaissance a choisi d'aller à l'étranger pour accoucher afin que son enfant ait une double nationalité. Elle voit cela comme une porte de sortie en cas de conflit ».

De manière générale, conclut Adrien, les plus âgés ne semblent pas trop inquiets. En revanche, les jeunes se font moins d'illusions, ceci étant renforcé également par la manière dont la Chine se comporte ces derniers temps avec Hong Kong.

