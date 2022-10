Écouter le monde

Au Timor, le Lian Nain chante la vie. C’est une figure très respectée, le gardien des mots, son principal travail est de tout écouter : les voix humaines, les sons des animaux, des plantes, des pierres, des cloches, de la pluie, des rizières, de la mer. Il porte en lui la vie des autres, celle de toute une communauté. Quand les humains ne savent plus s’écouter, en cas de conflit, c’est au Lian Nain qu’ils demandent de rechanter la vie.

Au petit pays du sud-est de l’Asie on y va donc avec nos oreilles, grâce au travail de recherche de l’association culturelle Audiolab qui a réalisé le livre-CD Rona Maubere. Ce document précieux réunit pour la première fois les paysages sonores et la musique traditionnelle du pays.

Rona Maubere a été réalisé par Xabier Erkizia (texte, sons), Iñigo Telletxea (sons), Asier Gogortza (photo), Xavier Balderas (conception) et produit par l’Association culturelle Audiolab en collaboration avec l’association ERTZ et avec l’aide du centre CAMSTL, Arte Moris du Timor et la Catèdra Unesco de l’Institut d’études catalanes.

Pour aller plus loin :

- Pour vous procurer le livre-CD Rona Maubere vous pouvez écrire à : info@audio-lab.org

- Le site d'Asier Gogortza

