Invité de la mi-journée

Coronavirus: «Il est possible que plusieurs vaccins soient découverts dans un délai relativement court»

Audio 07:51 Audio 07:51

FMM/RFI

Par : Amélie Tulet

Alors que le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde, les scientifiques continuent leur course contre la montre pour trouver un vaccin. Dans son dernier point daté du 24 juillet, l’OMS recense 25 « candidats vaccins » évalués dans des essais cliniques sur l’homme à travers le monde (contre 11 à la mi-juin). Seuls quatre candidats vaccins sont au stade le plus avancé de « phase 3 », où l’efficacité est mesurée à grande échelle. Le dernier en date est celui de la société américaine Moderna, qui a annoncé une campagne de test sur 30 000 volontaires. Une compétition planétaire aux enjeux financiers énormes. Les explications de Nathalie Coutinet, économiste de la santé, enseignante-chercheuse à l'Université Sorbonne Paris Nord et membre du collectif des Economistes atterrés.