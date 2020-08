Reportage international

Extrême-Orient russe: nouvelle manifestation contre l’arrestation du gouverneur de Khabarovsk

Des manifestants bravent la pluie dans la ville de Khabarovsk pour soutenir leur gouverneur Sergeï Furgal, le 1er août 2020. REUTERS/Evgenii Pereverzev

La colère ne s’éteint pas dans l’Extrême-Orient russe, et plus précisément dans la région de Khabarovsk, frontalière de la Chine et située à plus de 6 000 kilomètres de Moscou. En cause, l’arrestation spectaculaire, le 9 juillet 2020, du gouverneur de la région. Sergeï Fourgal avait battu en 2018 le candidat du parti au pouvoir, et pour ses partisans il est aujourd’hui victime d’un règlement de compte politique.