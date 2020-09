Invité de la mi-journée

Regain des tensions frontalières entre l'Inde et la Chine

Un convoi de l'armée indienne se déplace sur l'autoroute Srinagar-Ladakh à Gagangeer, au nord-est de Srinagar, au Cachemire sous contrôle indien, le 1er septembre 2020. AP Photo/Mukhtar Khan

Par : Andréane Meslard 8 mn

Les tensions perdurent entre l'Inde et la Chine. Un différent frontalier dans le Ladakh. Cette opposition entre les deux puissances nucléaires qui dure depuis plusieurs années, regagne en intensité ces dernières semaines.Ce 6 septembre, on apprenait que la chine aurait peut-être enlevé cinq porteurs indiens à la frontière de l’État de l’Arunachal Pradesh. Aujourd'hui le long de la frontière, ce sont deux armées qui se font face. Analyse avec Gilles Boquérat, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de l'Asie du Sud.