Débat du jour

Sommet euro-chinois, les liens économiques sont-ils toujours aussi forts ?

Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du sommet virtuel entre l'UE et la Chine le 22 juin 2020. REUTERS/Yves Herman/Pool

Par : Guillaume Naudin Suivre 2 mn

Ce devait être un grand moment de la présidence allemande de l'Union Européenne avec la visite de Xi Jinping et sa rencontre avec les 27 à Leipzig, mais finalement, Covid-19 oblige, c'est une simple visioconférence. mais ça ne signifie pas que les enjeux sont moins importants. Il s'agit notamment de discuter des relations économiques et commerciales et notamment des investissements dans un contexte qui s'est tendu depuis l'apparition du coronavirus à Wuhan, la guerre commerciale et diplomatique sino-américaine, Huawei et la 5G et les droits humains au Xinjiang et à Hong Kong. Les liens économiques sont-ils toujours aussi forts entre l'Europe et la Chine ? C'est la question du jour.