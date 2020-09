Grand reportage

La bataille pour le Mékong

Audio 19:30 Audio 19:30

Le barrage de Xayaburi, long de 820 mètres, sur le Mékong au Laos. Handout / CK POWER / AFP

Par : Carol Isoux 21 mn

En Asie du Sud-Est, on l'appelle «la mère Rivière», le Mékong, fleuve nourricier, axe de navigation et source d'énergie, traverse 6 pays : la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam.