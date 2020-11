Reportage international

Inde: élections dans l'État du Bihar, dans un contexte de pandémie de Covid-19

Prise de température des électeurs avant de pouvoir voter. Les autorités indiennes ont décidé de tenir la première élection législative de l'État depuis l'épidémie de Covid-19. Le vote a commencé dans le 3e plus grand État du pays, le Bihar. AP/Aftab Alam Siddiqui

Par : Sébastien Farcis Suivre 4 mn

L’Inde organise ses premières élections depuis la crise sanitaire du Covid-19. Jusqu’au 7 novembre, plus de 70 millions d’électeurs sont appelés à voter pour renouveler l’Assemblée régionale dans l’État du Bihar, au nord-est du pays. L’Inde a réussi ces dernières semaines à contenir la propagation du Covid-19, mais le pays demeure toujours le deuxième le plus affecté au monde. Et cette campagne électorale a rassemblé d’énormes foules et pourrait donc faire naître un nouveau pic de contamination.